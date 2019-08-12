СМИ: первая группа военных США прибыла в турецкий Центр совместных операций

ТАСС, 12 августа. Группа военнослужащих США в понедельник прибыла в Турцию для несения службы в Центре проведения совместных операций, о создании которого 7 августа договорились Анкара и Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Военные прибыли в город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией. Всего в центре будут служить 90 представителей армии США.

Центр проведения совместных операций организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Дискуссия о создании такой зоны, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров между Анкарой и Вашингтоном, однако каждый раз по ряду причин стороны не могли прийти к соглашению. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров с американскими военными в Анкаре 5-7 августа.

Турция требует, чтобы глубина зоны составляла 30-40 км, а эти территории были полностью очищены от курдских формирований "Сил народной самообороны" (СНС), Партии "Демократический союз" и Рабочей партии Курдистана, которые республика считает террористическими. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что совместные действия с США "не должны закончиться тем, чем все завершилось в Манбидже". Вашингтон, привлекший в 2016 году СНС к зачистке от террористов сирийского Манбиджа, обещал Анкаре вывести курдские формирования из города по окончании операции, но не сделал этого.