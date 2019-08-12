В ДНР уничтожили два украинских беспилотника

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Два украинских беспилотных летательных аппарата, один из которых - ударный, были сбиты силами Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в районе сел Коминтерново и Октябрь. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

"Украинские военные, пользуясь бездействием со стороны международного сообщества, ощутили свою безнаказанность и продолжают обстрелы мирных кварталов населенных пунктов нашей республики. Огонь ведется целенаправленно. Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела села Октябрь", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Безсонов добавил, что с помощью аппарата украинские силовики корректировали огонь по селу. Второй беспилотник - ударный - был уничтожен в районе села Коминтерново.

Ранее в управлении Народной милиции сообщили, что силы республики с момента вступления в силу новых договоренностей о режиме прекращения огня в Донбассе сбили уже шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено Минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно используют беспилотники для разведки и корректировки огня. На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.