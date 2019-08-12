Токаев переназначил Даригу Назарбаеву депутатом Сената парламента

НУР-СУЛТАН, 12 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой, ранее избранной председателем Сената парламента республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Указами главы государства назначены депутатами Сената парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы, Лукин Андрей Иванович, Назарбаева Дарига Нурсултановна, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитова Дана Омирбаевна, Сафинов Канатбек Бейсенбекович", - говорится в документе.

Отдельными указами главы государства также назначены депутатами Сената Нурторе Жусип и Аскар Шакиров. В это же день указами президента Казахстана прекращены полномочия ряда депутатов Сената: Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова, Бырганым Айтимовой и Аскара Бейсенбаева.

Дарига Назарбаева 20 марта была единогласно избрана председателем Сената путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената. Депутатом Сената Назарбаева назначена 13 сентября 2016 года. Она является старшей дочерью первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева.

В Сенате Казахстана 49 мест, 15 сенаторов назначает президент республики, остальные избираются на собрании выборщиков депутатов маслихатов - местных органов представительной власти. Срок депутатских полномочий составляет шесть лет.