"Подсчет убитых". Как Клинтоны оказались в центре теории заговора о смерти Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками, стало поводом для возникновения одной из самых фантасмагорических теорий заговора — что за смертью финансиста якобы стоит чета Клинтонов. Все бы ничего, но эту байку поддержал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Теперь абсолютно выдуманную и ничем не подкрепленную историю о "жертве Клинтонов" обсуждает вся страна. "Дело пахнет дурно" Эпштейн покончил с собой 10 августа в тюремной камере на Манхэттене. Несколькими неделями ранее финансист уже пытался свести счеты с жизнью и находился под особым наблюдением — как правило, оно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток самоубийства. К тому же его ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля наблюдение было отменено, узника перевели в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны. Это обстоятельство и стало отправной точкой для конспирологов и скептиков по отношению к официальной версии причины смерти миллиардера.

Описание Окружной прокурор Джеффри Берман демонстрирует фотографию Джеффри Эпштейна © REUTERS/Shannon Stapleton

"Дело пахнет дурно", — написала бывший сенатор Клэр Маккаскилл. "Это непостижимо" — отметил юрист Руди Джулиани. Журналист NBC Джо Скарборо нашел в произошедшем "русский след". Но больше всего комментаторы в соцсетях упоминали фамилию Клинтон. В тренды Twitter вышел хештег #ClintonBodyCount ("подсчет убитых Клинтонами"), который сопровождал публикации о якобы причастности Билла и/или Хиллари Клинтон к смерти финансиста. Логика этой конспирологической теории очень проста: 1) Эпштейн мог раскрыть суду имена влиятельных друзей, которые вместе с ним участвовали в оргиях и пользовались услугами проституток; 2) Эпштейн был знаком с Биллом Клинтоном; 3) Клинтоны убили Эпштейна, чтобы тот их не скомпрометировал. 42-й президент действительно знал финансиста и несколько раз пользовался его частным самолетом. Больше Клинтона и Эпштейна ничего не связывало, к делу о сутенерстве бывший глава государства никоим образом не причастен. Более того, нет свидетельств того, что смерть бизнесмена была убийством. Но сторонников конспирологии это не волновало. Президентский ретвит Линн Пэттон — бывший организатор мероприятий для Трампа, а ныне сотрудник Министерства жилищного строительства и городского развития США — выложила в Instagram новость об Эпштейне с подписью: "Хиллари его прикончила". С намеком о причастности Клинтонов к смерти финансиста выступил телеведущий Лу Доббс с Fox News, любимого телеканала Трампа. Некоторые представители правого крыла обратили внимание на хештег #TrumpBodyCount, запущенный противниками президента и заменивший в трендах хештег #ClintonBodyCount — якобы доказательство того, что соцсеть потакает либералам и пытается "прикрыть" неугодную им информацию. Наконец, консервативный комик Терренс Уильямс выложил видео, в котором связал убийство с Клинтонами. Именно этот ролик в итоге ретвитнул Трамп. На момент написания заметки его посмотрели более 5 млн человек.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX — Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019

Чуть раньше внимание президента привлек пост о якобы поездках Билла Клинтона на принадлежащий Эпштейну "остров педофилов". Речь идет об острове Литл Сент-Джеймс, который относится к Американским Виргинским островам. В качестве доказательства были прикреплены документы, обнародованные судом на прошлой неделе, — там действительно подтверждается, что Клинтон пользовался самолетом Эпштейна. Но информации о полетах экс-президента на Литл Сент-Джеймс в бумагах нет, как и самого словосочетания "остров педофилов". Энджел Уренья, пресс-секретарь Билла Клинтона, заявил, что обвинения "нелепые и, разумеется, лживые, — и Трамп об этом знает". CNN отметила, что и Клинтон, и Трамп приятельствовали с Эпштейном в прошлом, — президент просто воспользовался конспирологической теорией, чтобы "перевести стрелки" на старых врагов.

Описание Остров Литл Сент-Джеймс © REUTERS/Marco Bello

Старший советник президента Келлиэнн Конуэй объяснила действия своего босса желанием добиться "полного расследования" по делу Эпштейна. Чиновница напомнила, что Трампу пытаются приписать дружбу с финансистом "из-за старого видео, на котором они вместе танцуют", тогда как гораздо больший общественный интерес представляют люди, летавшие с Эпштейном на "остров педофилов". Откуда пошел #ClintonBodyCount Конспирологическая теория про причастность Клинтонов к смерти Эпштейна имеет глубокие корни, о которых пишет Vox. Эта история началась еще в 1993 году, когда Линда Томпсон — юрист из Индианаполиса и активист движения ополчения Америки — составила список из 34 погибших, так или иначе связанных с президентской четой. Список назывался "Клинтоны: подсчет покойников. Совпадение или поцелуй смерти?" Конгрессмен-республиканец Уильям Даннемейер сократил его до 24 имен и направил руководству Конгресса, когда баллотировался в Сенат в 1994-м. Томпсон не предоставила никаких прямых доказательств причастности Клинтонов к этим смертям. Многие из них были связаны с сердечными приступами, авиакатастрофами или самоубийствами. Главная из них касается смерти Винса Фостера — помощника юрисконсульта Белого дома и старого партнера Клинтонов. Фостер страдал от депрессии и покончил жизнь самоубийством, допустив несколько серьезных ошибок на своем посту. Но практически сразу же среди консерваторов пошли разговоры о том, что чиновник, возможно, был убит. Бывший конгрессмен-республиканец Дэн Бертон даже проводил самостоятельные баллистические исследования у себя во дворе, пытаясь найти доказательства насильственной смерти (для этого он использовал то ли арбуз, то ли дыню, то ли тыкву).

Описание Винс Фостер © Reuters

Смерть Фостера стала основой для множества других теорий заговора — когда умирал кто-то из окружения Клинтонов, его сразу же включали в "список тел". В последний раз об этом много говорили в 2016 году, когда в результате вооруженного ограбления погиб Сет Рич — сотрудник Национального комитета Демократической партии. Джулиан Ассанж тогда намекнул, что именно этот молодой человек, а не "русские хакеры", мог стоять за утечкой электронных писем демократов в Wikileaks. Конспирологи пришли к выводу, что Рича убили в наказание за "слив". Никаких доказательств тому предоставлено не было. Родители Рича попытались засудить телеканал Fox News за распространение клеветы об убийстве их сына — безуспешно. Неудивительно, что суицид Эпштейна также стал частью легенды про #ClintonBodyCount. Исследователь конспирологических теорий Трэвис Вью в разговоре с NBC предположил, что столь стремительный рост слухов вокруг смерти финансиста связан с изменением в сознании республиканского электората: "Радикальные теории заговора 20-летней давности становятся мейнстримом и легче принимаются людьми, так или иначе связанными с Республиканской партией". Кения, Pizzagate и QAnon Эпоха Трампа вообще богата на различные теории заговора. Еще до переезда в Белый дом миллиардер бездоказательно утверждал, что Барак Обама родился в Кении, а значит, не может быть президентом США. В 2011 году Белый дом опубликовал свидетельство о рождении президента, чтобы поставить точку в этом вопросе, но разговоры об африканском происхождении президента не утихали еще долгое время. С точки зрения либералов, это был обыкновенный расизм — сейчас с такими же конспирологическими теориями приходится иметь дело кандидатке в президенты Камале Харрис. В преддверии победы Трампа большую популярность среди "альтернативно-правых" американцев получила теория Pizzagate — о том, что демократы использовали пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне в качестве прикрытия для своей секты педофилов, торговли людьми и сатанинских ритуалов. Насколько бредовой ни казалась бы эта выдумка, последствия от нее были вполне серьезные — в декабре 2016 года один из сторонников Pizzagate пришел в Comet Ping Pong с винтовкой и открыл огонь, чтобы лично расследовать теорию. К счастью, никто не пострадал, мужчина был арестован.

Описание Пиццерия Comet Ping Pong © AP Photo/Jose Luis Magana