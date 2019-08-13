"Подсчет убитых". Как Клинтоны оказались в центре теории заговора о смерти Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками, стало поводом для возникновения одной из самых фантасмагорических теорий заговора — что за смертью финансиста якобы стоит чета Клинтонов. Все бы ничего, но эту байку поддержал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Теперь абсолютно выдуманную и ничем не подкрепленную историю о "жертве Клинтонов" обсуждает вся страна.
"Дело пахнет дурно"
Эпштейн покончил с собой 10 августа в тюремной камере на Манхэттене. Несколькими неделями ранее финансист уже пытался свести счеты с жизнью и находился под особым наблюдением — как правило, оно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток самоубийства. К тому же его ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля наблюдение было отменено, узника перевели в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны. Это обстоятельство и стало отправной точкой для конспирологов и скептиков по отношению к официальной версии причины смерти миллиардера.
"Дело пахнет дурно", — написала бывший сенатор Клэр Маккаскилл. "Это непостижимо" — отметил юрист Руди Джулиани. Журналист NBC Джо Скарборо нашел в произошедшем "русский след". Но больше всего комментаторы в соцсетях упоминали фамилию Клинтон. В тренды Twitter вышел хештег #ClintonBodyCount ("подсчет убитых Клинтонами"), который сопровождал публикации о якобы причастности Билла и/или Хиллари Клинтон к смерти финансиста.
Логика этой конспирологической теории очень проста: 1) Эпштейн мог раскрыть суду имена влиятельных друзей, которые вместе с ним участвовали в оргиях и пользовались услугами проституток; 2) Эпштейн был знаком с Биллом Клинтоном; 3) Клинтоны убили Эпштейна, чтобы тот их не скомпрометировал.
42-й президент действительно знал финансиста и несколько раз пользовался его частным самолетом. Больше Клинтона и Эпштейна ничего не связывало, к делу о сутенерстве бывший глава государства никоим образом не причастен. Более того, нет свидетельств того, что смерть бизнесмена была убийством. Но сторонников конспирологии это не волновало.
Президентский ретвит
Линн Пэттон — бывший организатор мероприятий для Трампа, а ныне сотрудник Министерства жилищного строительства и городского развития США — выложила в Instagram новость об Эпштейне с подписью: "Хиллари его прикончила". С намеком о причастности Клинтонов к смерти финансиста выступил телеведущий Лу Доббс с Fox News, любимого телеканала Трампа. Некоторые представители правого крыла обратили внимание на хештег #TrumpBodyCount, запущенный противниками президента и заменивший в трендах хештег #ClintonBodyCount — якобы доказательство того, что соцсеть потакает либералам и пытается "прикрыть" неугодную им информацию.
Наконец, консервативный комик Терренс Уильямс выложил видео, в котором связал убийство с Клинтонами. Именно этот ролик в итоге ретвитнул Трамп. На момент написания заметки его посмотрели более 5 млн человек.
Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019
I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!
RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX
Чуть раньше внимание президента привлек пост о якобы поездках Билла Клинтона на принадлежащий Эпштейну "остров педофилов". Речь идет об острове Литл Сент-Джеймс, который относится к Американским Виргинским островам. В качестве доказательства были прикреплены документы, обнародованные судом на прошлой неделе, — там действительно подтверждается, что Клинтон пользовался самолетом Эпштейна. Но информации о полетах экс-президента на Литл Сент-Джеймс в бумагах нет, как и самого словосочетания "остров педофилов".
Энджел Уренья, пресс-секретарь Билла Клинтона, заявил, что обвинения "нелепые и, разумеется, лживые, — и Трамп об этом знает". CNN отметила, что и Клинтон, и Трамп приятельствовали с Эпштейном в прошлом, — президент просто воспользовался конспирологической теорией, чтобы "перевести стрелки" на старых врагов.
Старший советник президента Келлиэнн Конуэй объяснила действия своего босса желанием добиться "полного расследования" по делу Эпштейна. Чиновница напомнила, что Трампу пытаются приписать дружбу с финансистом "из-за старого видео, на котором они вместе танцуют", тогда как гораздо больший общественный интерес представляют люди, летавшие с Эпштейном на "остров педофилов".
Откуда пошел #ClintonBodyCount
Конспирологическая теория про причастность Клинтонов к смерти Эпштейна имеет глубокие корни, о которых пишет Vox. Эта история началась еще в 1993 году, когда Линда Томпсон — юрист из Индианаполиса и активист движения ополчения Америки — составила список из 34 погибших, так или иначе связанных с президентской четой. Список назывался "Клинтоны: подсчет покойников. Совпадение или поцелуй смерти?" Конгрессмен-республиканец Уильям Даннемейер сократил его до 24 имен и направил руководству Конгресса, когда баллотировался в Сенат в 1994-м.
Томпсон не предоставила никаких прямых доказательств причастности Клинтонов к этим смертям. Многие из них были связаны с сердечными приступами, авиакатастрофами или самоубийствами. Главная из них касается смерти Винса Фостера — помощника юрисконсульта Белого дома и старого партнера Клинтонов. Фостер страдал от депрессии и покончил жизнь самоубийством, допустив несколько серьезных ошибок на своем посту. Но практически сразу же среди консерваторов пошли разговоры о том, что чиновник, возможно, был убит. Бывший конгрессмен-республиканец Дэн Бертон даже проводил самостоятельные баллистические исследования у себя во дворе, пытаясь найти доказательства насильственной смерти (для этого он использовал то ли арбуз, то ли дыню, то ли тыкву).
Смерть Фостера стала основой для множества других теорий заговора — когда умирал кто-то из окружения Клинтонов, его сразу же включали в "список тел". В последний раз об этом много говорили в 2016 году, когда в результате вооруженного ограбления погиб Сет Рич — сотрудник Национального комитета Демократической партии. Джулиан Ассанж тогда намекнул, что именно этот молодой человек, а не "русские хакеры", мог стоять за утечкой электронных писем демократов в Wikileaks. Конспирологи пришли к выводу, что Рича убили в наказание за "слив". Никаких доказательств тому предоставлено не было. Родители Рича попытались засудить телеканал Fox News за распространение клеветы об убийстве их сына — безуспешно.
Неудивительно, что суицид Эпштейна также стал частью легенды про #ClintonBodyCount. Исследователь конспирологических теорий Трэвис Вью в разговоре с NBC предположил, что столь стремительный рост слухов вокруг смерти финансиста связан с изменением в сознании республиканского электората: "Радикальные теории заговора 20-летней давности становятся мейнстримом и легче принимаются людьми, так или иначе связанными с Республиканской партией".
Кения, Pizzagate и QAnon
Эпоха Трампа вообще богата на различные теории заговора. Еще до переезда в Белый дом миллиардер бездоказательно утверждал, что Барак Обама родился в Кении, а значит, не может быть президентом США. В 2011 году Белый дом опубликовал свидетельство о рождении президента, чтобы поставить точку в этом вопросе, но разговоры об африканском происхождении президента не утихали еще долгое время. С точки зрения либералов, это был обыкновенный расизм — сейчас с такими же конспирологическими теориями приходится иметь дело кандидатке в президенты Камале Харрис.
В преддверии победы Трампа большую популярность среди "альтернативно-правых" американцев получила теория Pizzagate — о том, что демократы использовали пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне в качестве прикрытия для своей секты педофилов, торговли людьми и сатанинских ритуалов. Насколько бредовой ни казалась бы эта выдумка, последствия от нее были вполне серьезные — в декабре 2016 года один из сторонников Pizzagate пришел в Comet Ping Pong с винтовкой и открыл огонь, чтобы лично расследовать теорию. К счастью, никто не пострадал, мужчина был арестован.
Венец различных теорий заговора эпохи Трампа — это QAnon, также известная как "Шторм" или "Великое пробуждение". Согласно этой теории, расследование "о российском вмешательстве" — это всего лишь прикрытие для Трампа и спцепрокурора Роберта Мюллера, которые на самом деле проводят операцию по разоблачению тысяч высокопоставленных педофилов (включая Клинтонов, Обаму и Джорджа Сороса), а также борются с deep state в Вашингтоне. Сообщает об этом анонимный сотрудник Белого дома под кодовым именем Q (отсюда название).
Никаких рациональных аргументов, подтверждающих Pizzagate или QAnon, не существует, как не существует и улик о "руке Клинтонов" в деле Эпштейна. Но с подачи Трампа — его твитов и полунамеков — такие теории постепенно завладевают умами сторонников 45-го президента. Посмотрите в следующий раз на митинг с участием Трампа повнимательнее — людей в футболках с буквой Q становится все больше.
Артур Громов