Претендент на пост президента США приостановила кампанию из-за участия в военных учениях

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), претендующая на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, приостановила предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал The Daily Caller.

"Я на пару недель приостанавливаю свое участие в предвыборной гонке и надеваю униформу, чтобы принять участие в объединенных тренировочных учениях в Индонезии", - приводит ее слова портал. По его данным, речь идет об участии Габбард, которой в 2015 году было присвоено звание майора, в учениях армии Национальной гвардии США.

"Я люблю свою страну и ценю возможность служить ей разными способами, в том числе - в качестве солдата", - подчеркнула она.

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число лидеров гонки демократов. Уровень ее поддержи среди избирателей, по результатам опросов общественного мнения, составлял в конце текущего месяца примерно от 1% до 2%.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.