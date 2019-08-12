Болтон: Вашингтон поддержит решение Лондона реализовать Brexit без сделки

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. США поддержат сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, если британское правительство решится на него. Об этом в понедельник в Лондоне заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, информирует агентство Reuters.

"Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его", - сказал он. "Мы хотим быть полезными в [вопросе] Brexit", - добавил он.

Болтон также указал, что Лондон и Вашингтон могли бы достичь торговых сделок на секторальной основе, оставив на потом обсуждение более сложных вопросов. По его словам, конечной целью сторон является заключение всеобъемлющей торговой сделки, однако сфера финансовых услуг может стать одним из более сложных пунктов для достижения соглашения.