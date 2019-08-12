СМИ: при взрыве в пригороде Багдада погиб один человек

ТАСС, 12 августа. По меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в южном пригороде Багдада. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее телеканал Al-Sumaria со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака передал информацию о 13 пострадавших.

Мощный взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов, которая проводилась на территории военной базы шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), находящейся в районе Эд-Дора. Несколько снарядов упало на юге столицы.

Сразу после взрыва посольство США, расположенное в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, включило сирены предупреждения об опасности ввиду того, что близ него разорвалось несколько боеприпасов.