Figaro: спецдокладчик ООН осудила Париж за переправку французских граждан из Сирии в Ирак

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар подозревает Францию в нарушении международного права в связи с переправкой в конце января 13 французских джихадистов из Сирии в Ирак, где они были приговорены к смертной казни. Об этом в понедельник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на письмо Калламар французскому правительству.

"Передача французских джихадистов - чрезвычайно серьезная ситуация. Это привело к нескольким нарушениям международного права", - приводит ее слова издание. Как уточнила сама Калламар, письмо содержит "изученные и проанализированные факты о действиях Франции, которые могут оказаться нарушением прав человека и международных конвенций". По сведениям газеты, до составления этого документа представительница ООН пообщалась с семью французскими джихадистами.

Нарушение права на жизнь

Она отметила, что передача при "активной или пассивной поддержке Франции" в Ирак людей, которые каким-либо образом участвовали в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), может быть расценена как нарушение права на жизнь и справедливое судебное разбирательство.

По ее словам, государство, отменившее смертную казнь, не может содействовать передаче человека в страну, которая все еще практикует ее. В документе она также спрашивает, получала ли Франция дипломатические гарантии, что ее граждане не будут казнены.

"Необходимо положить конец подобным практикам. Этот процесс не позволяет проводить справедливую политику по отношению к жертвам ИГ. Справедливость не восстановлена, правда скрыта", - подчеркивает Калламар, отмечая, что к нарушениям международного права причастны и другие стороны, принимающие участие в переправке людей.

Газета также указывает, что подобные процессы держатся в тайне как в Париже, так и в Багдаде. Если члены семей французских джихадистов осуждают иракский суд за поспешность решений, французское общество выступает против массового возвращения джихадистов в страну. Решением могло бы стать создание специального международного трибунала или же "гибридного судебного процесса", который предлагают некоторые европейские страны. Как указывает издание, Калламар дала французским властям 60 дней для того, чтобы ответить на предъявленные обвинения, после чего, возможно, будет поднят вопрос о рассмотрении санкций.

Реакция МИД Франции

Как отметил в ходе брифинга представитель МИД Франции, в ходе своей работы Калламар не общалась с представителями французских властей, как того требуют процедуры. "Фактически, специальные докладчики, назначаемые Советом ООН по правам человека, являются независимыми экспертами, - отметили в МИД. - Они выступают от своего имени, и их комментарии не касаются ООН".

"Франция придерживается постоянной позиции в отношении взрослых французских граждан, как мужчин, так и женщин, присоединившихся к ИГ, - продолжили в министерстве. - Их следует судить как можно ближе к местам, где они совершили свои преступления. Это вопрос справедливости и безопасности одновременно. Мы уважаем суверенитет иракского государства, в том числе его судебных институтов, которые заявили о своей компетентности судить французских боевиков ИГ".

Там добавили, что власти Ирака знают, что Франция "при любых обстоятельствах выступает против смертной казни и просит не применять смертные приговоры".

"Наконец, Франция напоминает о своей постоянной борьбе с терроризмом и своей решимости добиваться справедливости везде, где ИГ совершал свои варварские преступления", - заключили в ведомстве.