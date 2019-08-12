СМИ: антиглобалисты ожидают, что на "антисаммит G7" прибудут 12 тыс. человек

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Представители антиглобалистских организаций ATTAC и Alternatives G7 рассчитывают, что в "параллельном саммите Группы семи (G7)" примут участие до 12 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его данным, мероприятия антиглобалистов состоятся в Андае и Юррюне в нескольких километрах от Биаррица на юго-западе Франции, где 24-26 августа пройдет встреча "семерки" на высшем уровне. Всего в рамках альтернативных мероприятий, начинающихся уже 21 августа, состоятся 40 конференций и 50 семинаров, на которых выступят более 300 докладчиков.

24 августа в Андае начнется крупная демонстрация, которая объединится с манифестацией в городе Ируне, находящемся по другую сторону границы. На второй день саммита G7 аналогичные акции запланированы в семи близлежащих городах.

При этом устроители подчеркивают, что протесты будут носить исключительно мирный характер. "Мы будем действовать спокойно и решительно, - приводит телеканал слова одного из организаторов. - Мы не станем вступать в конфронтацию с полицией, а если полиция применит силу, мы прибегнем к методам ненасильственного сопротивления".