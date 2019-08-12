Президент Аргентины не планирует перестановки в правительстве после проигрыша на праймериз

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри не будет проводить перестановки в правительстве после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Об этом глава государства сообщил в понедельник на пресс-конференции.

"Перестановки в правительстве делаются, когда начинается новый период, сейчас до выборов осталось несколько недель", - сказал он.

"Человек, который верит в командную работу, не будет делать перестановки по символическим причинам", - добавил Макри.

Он также отметил, что его коалиция "Вместе за перемены" будет работать над тем, чтобы "исправить плохие результаты вчерашних праймериз". По данным полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За Макри отдали 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

В ходе праймериз в Аргентине граждане выбирают кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Однако в этом году все политические силы выставили только одного претендента. Таким образом, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед президентскими выборами.