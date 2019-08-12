Трамп заявил, что США сделали для себя выводы после ЧП в Архангельской области

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты многое поняли после чрезвычайного происшествия в Архангельской области. Соответствующее сообщение американский президент Дональд Трамп опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter .

"США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии", - написал он.

"Взрыв российской Skyfall [название крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" по классификации НАТО] заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - добавил президент США.