Лондон готов обсуждать с Брюсселем вопрос изменения сделки об условиях Brexit

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Великобритания готова вести переговоры с Евросоюзом о пересмотре некоторых пунктов соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем.

Как проинформировала пресс-служба британского премьера, Джонсон "выразил приверженность укреплению двусторонних отношений, в том числе в таких ключевых областях, как безопасность, торговля и борьба с терроризмом". "Относительно Brexit премьер-министр Джонсон заявил, что уже имеющаяся сделка [об условиях Brexit] была трижды отклонена парламентом, поэтому должна быть изменена. Он повторил, что Великобритания готова честно вести переговоры о поиске альтернативы "бэкстопу" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС), однако если Евросоюз продолжит настаивать на невозможности внесения изменений в соглашение о выходе, то нам придется выйти без сделки 31 октября", - сказал пресс-секретарь.

Глава британского кабинета поблагодарил бельгийского премьера за конструктивный подход Брюсселя к решению вопроса о соблюдении прав граждан после Brexit. "Он вновь подтвердил приверженность Соединенного Королевства тому, что права 3,2 млн граждан [ЕС], включая подданных Бельгии, которые в настоящее время живут и работают в Соединенном Королевстве, будут защищены независимо от обстоятельств", - отметили в канцелярии британского премьера.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.