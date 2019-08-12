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Политический кризис в Венесуэле

Власти Венесуэлы опровергли информацию о планах распустить парламент

Глава Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо заявил, что Национальная ассамблея "уже фактически ликвидирована и не функционирует", распускать ее нет смысла

КАРАКАС, 13 августа. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы не намерено в ближайшее время распускать контролируемую оппозицией Национальную ассамблею (однопалатный парламент) страны. Об этом в понедельник сообщил глава Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо в ответ на заявление лидера оппозиции Хуана Гуайдо о наличии подобных планов у властей.

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"[Национальная ассамблея] уже фактически ликвидирована и не функционирует, - приводит слова политика агентство EFE. - Какой смысл ее распускать?"

Кабельо также добавил, что не исключает возможность парламентских выборов "в скором времени", не уточнив формат и дату их проведения.

Глава Конституционной ассамблеи также осудил оппозицию за "призывы к санкциям" против Венесуэлы со стороны США и отметил, что подобные действия нарушают конституцию и влекут за собой юридические последствия. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
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