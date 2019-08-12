CNN: в США проведут проверки из-за утверждений, что в спецназе ВМС употребляли наркотики

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Руководство Пентагона распорядилось провести проверки в связи с сообщениями о том, что военнослужащие спецподразделений ВМС США были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, в том числе во время пребывания в Ираке. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

В публикации приводятся выдержки из заявления главы Командования специальных операций ВС США Ричарда Кларка. Он отметил, что "недавние инциденты" вызвали вопросы относительно того, соблюдают ли этические и дисциплинарные нормы военнослужащие указанных спецподразделений.

Кларк не уточнил, о каких именно происшествиях идет речь. По сведениям телеканала, ранее группу военнослужащих спецназа ВМС США отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя. Кроме того, как отмечается в репортаже, несколько военнослужащих из указанных подразделений были уличены в прошлом году в американском штате Вирджиния в употреблении кокаина и других наркотиков.

Как следует из материала, Кларк распорядился провести к ноябрю серию проверок. Для этого сформируют независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц. Им, в частности, нужно будет установить, почему произошли нарушения дисциплины, как ведется набор военнослужащих в указанные подразделения, а также насколько тщательно их готовят.

Ожидается, что после завершения разбирательства с выводами комиссии будет ознакомлен Конгресс США. Законодатели решат, какую часть полученной информации можно будет опубликовать.