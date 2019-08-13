Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила иммунитета четырех оппозиционных парламентариев

Ранее Верховный суд Венесуэлы направил запрос в КА с требованием лишить депутатской неприкосновенности и санкционировать обыски в офисах и домах Хосе Герры, Томаса Гуанипы и Хуана Пабло Гарсии. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Также по подозрению в причастности к попытке совершить государственный переворот иммунитета был лишен оппозиционер Рафаэль Гусман.

В мае КА, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, лишила защиты от судебного преследования 15 депутатов парламента. Они обвиняются в измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, публичном призыве к несоблюдению законов и разжигании ненависти.