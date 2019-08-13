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Политический кризис в Венесуэле

Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила иммунитета четырех оппозиционных парламентариев

Они обвиняются в "измене родине"

КАРАКАС, 13 августа. /ТАСС/. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине". Об этом сообщило в понедельник государственное телевидение страны.

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Ранее Верховный суд Венесуэлы направил запрос в КА с требованием лишить депутатской неприкосновенности и санкционировать обыски в офисах и домах Хосе Герры, Томаса Гуанипы и Хуана Пабло Гарсии. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Также по подозрению в причастности к попытке совершить государственный переворот иммунитета был лишен оппозиционер Рафаэль Гусман.

В мае КА, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, лишила защиты от судебного преследования 15 депутатов парламента. Они обвиняются в измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, публичном призыве к несоблюдению законов и разжигании ненависти.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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