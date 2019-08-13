СМИ: Ким Чен Ын наградил 103 ученых за вклад в укрепление обороны КНДР

СЕУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын присвоил воинские звания ряду ученых за создание новых вооружений. Об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК .

По его информации, Ким Чен Ын присвоил новые звания 103 ученым, "которые внесли огромный вклад в военную науку и дело укрепления обороноспособности страны". Лидер поблагодарил их за "решение сложнейших технологических проблем", что позволило достичь "эпохальной вехи" в деле национальной обороны.

Южнокорейские наблюдатели отмечают, что в КНДР присвоение гражданским лицам воинских званий является одной из высших наград и свидетельствует о признании руководством страны их заслуг.

За минувший месяц КНДР произвела несколько пусков баллистических ракет малой дальности, последний из которых пришелся на 10 августа. Ранее Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, способную нести на борту и запускать баллистические ракеты.