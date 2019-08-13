СМИ: США направят вице-президента на церемонию интронизации императора Японии

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Вице-президент Майкл Пенс, скорее всего, будет представлять США на официальных мероприятиях, связанных с интронизацией нового императора Японии Нарухито, которые пройдут в октябре. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.
Приглашения на церемонию направляются японской стороной главам государств, однако те сами принимают решение об уровне представительства.
Президент США Дональд Трамп был первым иностранным лидером, который встретился с новым японским монархом, когда тот взошел на престол в мае этого года.
Полномочия императора перешли к Нарухито 1 мая. Одновременно в Японии начался первый год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.