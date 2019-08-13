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СМИ: США направят вице-президента на церемонию интронизации императора Японии

Официальное мероприятие состоится в октябре
Вице-президент США Майк Пенс EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Вице-президент США Майк Пенс
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Вице-президент Майкл Пенс, скорее всего, будет представлять США на официальных мероприятиях, связанных с интронизацией нового императора Японии Нарухито, которые пройдут в октябре. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

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Приглашения на церемонию направляются японской стороной главам государств, однако те сами принимают решение об уровне представительства.

Президент США Дональд Трамп был первым иностранным лидером, который встретился с новым японским монархом, когда тот взошел на престол в мае этого года.

Полномочия императора перешли к Нарухито 1 мая. Одновременно в Японии начался первый год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Нарухито (император Японии)
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