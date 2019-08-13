Гуайдо назвал незаконным лишение иммунитета четырех оппозиционных депутатов

КАРАКАС, 13 августа. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает незаконными действия Конституционной ассамблеи (КА), которая постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине". Об этом он сообщил в понедельник в Twitter .

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Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

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"Вчера мы предупреждали о новой вспышке диктатуры. Сегодня они незаконно преследуют четырех депутатов и угрожают незаконным проведением парламентских выборов", - написал политик.

По его мнению, подобные шаги властей являются "неконституционными". Политик отметил, что руководство Боливарианской Республики "препятствует любому мирному решению, защищая свой бизнес и личные интересы".

Ранее в понедельник Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии".

В мае КА, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, лишила защиты от судебного преследования 15 депутатов парламента.