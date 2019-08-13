СМИ: хакеры из КНДР чаще всего атакуют цели в Южной Корее

СЕУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Республика Корея является главной целью кибератак со стороны хакеров из КНДР. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS, ссылаясь на данные доклада комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

По данным телеканала, в документе изложены результаты анализа специалистами 35 случаев кибератак, якобы совершенных КНДР в отношении 17 стран. В 10 случаях они были направлены на Южную Корею, еще три пришлись на Индию, по два - на Бангладеш и Чили.

Северокорейские хакеры сумели похитить около $2 млрд из различных финансовых учреждений и бирж криптовалют, отмечается в сообщении.

Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, в октябре прошлого года утверждала, что к такого рода преступлениям причастна группа хакеров APT38, якобы связанная с властями КНДР.

По мнению FireEye, APT38 стала наращивать масштабы своих операций против различных банков с февраля 2014 года по мере того, как экономическое и санкционное давление на КНДР возрастало. Изначально злоумышленники атаковали банки, расположенные преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, однако затем стали совершать кибероперации также в отношении финансовых институтов в государствах Африки и Латинской Америки.

Примером изощренности хакеров стала кибератака на центробанк Бангладеш в феврале 2016 года, в ходе которой было похищено более $80 млн.