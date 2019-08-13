Южная Корея отправляет новый антипиратский отряд в Аденский залив

СЕУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Республика Корея отправит во вторник новый военный отряд в Аденский залив для борьбы с пиратством. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

По его данным, сводный отряд "Чхонхэ" отправится из портового города Пусана к побережью Сомали, где на протяжении полугода будет обеспечивать защиту южнокорейских и других судов от пиратов.

Как отмечает агентство Yonhap, нынешняя миссия южнокорейских военных привлекает к себе внимание в связи с просьбой министра обороны США Марка Эспера расширить зону ее действия до Ормузского пролива, где Вашингтон формирует коалицию для обеспечения свободы судоходства.

На прошлой неделе глава Пентагона во время встречи с южнокорейским коллегой Чон Гён Ду отмечал важность свободного прохода судов через Ормузский пролив, неофициально озвучив просьбу к Сеулу рассмотреть возможность подключения к этой деятельности. Руководитель южнокорейского военного ведомства тогда ответил, что его страна понимает важность свободы судоходства в этом регионе и рассматривает различные варианты защиты курсирующих там танкеров.

Отряд южнокорейских ВМС "Чхонхэ", состоящий из эсминца "Кан Гам Чан", его команды, а также нескольких подразделений спецназа и вертолетов, впервые был развернут в Аденском заливе в 2009 году. За минувшую декаду он обеспечил безопасность более чем 22 тысяч судов и отразил 21 нападение пиратов.