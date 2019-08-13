Reuters: Трамп может назначить спецпредставителя по КНДР новым послом США в России

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источника, глава Белого дома считает Бигэна возможным кандидатом на указанный пост. Ранее информационный портал Vox выступил с утверждением, что Трамп, вероятнее всего, назначит послом в Москве именно Бигэна. Он владеет русским языком, ранее работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с властями других государств.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой подтвердить информацию о том, что Трамп может остановиться на кандидатуре Бигэна.

В статье, опубликованной на прошлой неделе в газете The Wall Street Journal, говорилось, что Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства США в РФ. Издание тогда отмечало, что в число возможных кандидатов входят Бигэн и посол в ФРГ Ричард Гренелл. Как констатировалось в публикации, "лицо, близкое к Гренеллу", сообщило, что этот дипломат не заинтересован в указанной должности.

Посол США в Москве Джон Хантсман ранее подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября. Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года. До этого он работал послом в Сингапуре (1992-1993), занимал должность губернатора штата Юта (2005-2009), был послом в КНР (2009-2011). В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода сообщил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой предложенной Обамой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.