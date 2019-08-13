СМИ: турецкий военный перебежал в Грецию и попросил политического убежища

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Турецкий военный перебежал из Турции в Грецию и попросил там политического убежища. Об этом сообщил во вторник греческий новостной портал Newpost.gr, ссылаясь на информацию, полученную в правоохранительных органах.

По его данным, офицер ВВС Турции перебежал на греческую территорию в понедельник и попросил политического убежища. Он был задержан и содержался в полицейском управлении греческого острова Калимнос на юго-востоке Эгейского моря. По предварительной информации, офицер приехал на греческий остров, чтобы "скрыться от правительства [президента Турции Тайипа] Эрдогана".

"Как офицер прибыл на Калимнос, остается неизвестным", - отмечает портал, добавляя, что Греческая служба информации (разведка и контрразведка) проинформирована об инциденте.

Официального подтверждения данной информации из греческих ведомств не поступало.

В июле 2016 года в Грецию бежали восемь греческих военных, которые, по утверждению турецкой стороны, принимали участие в неудавшейся попытке переворота 15 июля того же года. В Грецию они прибыли на военном вертолете. Каждый из них был приговорен к двум месяцам тюремного заключения за незаконное проникновение на территорию республики. Вскоре суд изменил приговор на условный с отсрочкой на три года, затем судебные инстанции отказались выдать военных, поскольку сочли, что на родине те не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть. В мае 2018 года все восемь турецких военных были освобождены из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания без суда.

Турция обвиняет сбежавших военных по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в покушении на президента страны, попытке свержения правительства, парламента, конституционного порядка. Им инкриминируются также грабеж и порча общественной собственности. Последние два пункта связаны с угоном вертолета, на котором военные прибыли в Грецию. Анкара трижды направляла запросы на их экстрадицию, однако греческая сторона их все отклонила.