Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях", - сказал он. По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации.