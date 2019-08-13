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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Экс-президенту Киргизии "вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях", отметили в Генпрокуратуре
Алмазбек Атамбаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Алмазбек Атамбаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа.

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Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях", - сказал он. По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. 

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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