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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали 139 человек

Беспорядки в Киргизии начались на фоне спецоперации по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. В общей сложности 139 человек обратились за медицинской помощью во время произошедших в Киргизии 7-8 августа беспорядков.

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Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

"На сегодняшний день количество обратившихся за медпомощью в результате беспорядков составило 139 человек", - сказал представитель пресс-службы.

Беспорядки в Киргизии начались в среду на фоне спецоперации по задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и лишенного неприкосновенности.

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КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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