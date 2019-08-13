В ходе беспорядков в Киргизии пострадали 139 человек

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. В общей сложности 139 человек обратились за медицинской помощью во время произошедших в Киргизии 7-8 августа беспорядков.

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Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

"На сегодняшний день количество обратившихся за медпомощью в результате беспорядков составило 139 человек", - сказал представитель пресс-службы.

Беспорядки в Киргизии начались в среду на фоне спецоперации по задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и лишенного неприкосновенности.