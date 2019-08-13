DM: британский военный корабль HMS Kent направляется в Персидский залив

ТАСС, 13 августа. Базировавшийся в Портсмуте британский фрегат HMS Kent направляется в Персидский залив. Об этом сообщила во вторник британская газета Daily Mail со ссылкой на ВМС страны.

По информации издания, HMS Kent заменит корабль HMS Duncan и будет выполнять задачи в рамках миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе совместно с США. Предполагается, что HMS Kent будет также сопровождать британские корабли при проходе через Ормузский пролив.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

В настоящее время в Персидском заливе кроме эсминца Duncan находятся еще несколько кораблей и вспомогательных судов ВМС Великобритании. Это десантное судно Cardigan Bay, а также четыре корабля противоминной обороны: Ledbury, Blyth, Brocklesby и Shoreham.