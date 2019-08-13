Суд Киева потребовал открыть уголовное дело против директора Госбюро расследований

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на материалы суда.

Выдвинутые обвинения связаны с тем, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований. После чего истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.

Суд обязал НАБУ приступить к расследованию по делу.

В начале июня Генеральная прокуратура открыла дело против Трубы, в действиях которого усматриваются четыре правонарушения, в частности, умышленное неисполнение решения суда, служебная халатность, злоупотребление властью или служебным положением и разглашение данных досудебного расследования. При этом прокуратура открыла производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения".