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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

В Тегеране считают, что иранский танкер вскоре может быть освобожден

Стороны обменялись документами для решения проблемы с Grace 1

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Великобритания заинтересована в освобождении задержанного ранее иранского танкера, и в скором времени он может оказаться в международных водах. Такое мнение высказал во вторник заместитель руководителя Организации портов и судоходства Ирана Джалил Ислами.

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"Великобритания показала, что заинтересована в решении этой проблемы. Для этого [наши страны] обменялись официальными и неофициальными документами, - цитирует Ислами агентство Farsnews. - Мы надеемся, что в ближайшем будущем этот вопрос будет закрыт, и иранский танкер продолжит свою деятельность".

По словам чиновника, "задержание судна было продиктовано ошибочными предпосылками и предвзятым отношением к Ирану со стороны Великобритании". "Однако в скором времени Тегеран принял меры по освобождению танкера", - подчеркнул он.

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.

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ИранВеликобританияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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