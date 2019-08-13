В Ливийской армии заявили, что не намерены продлевать инициированное ООН перемирие

ТАСС, 13 августа. Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, не намерена продлевать перемирие, которое по инициативе миссии ООН в Ливии было объявлено накануне главного мусульманского праздника Ид аль-Адха. Об этом заявил глава Управления моральной подготовки ЛНА полковник Халед аль-Махджуб.

По его словам, которые приводит во вторник новостной портал "218", "общее командование ЛНА не намерено продлевать перемирие в Ид аль-Адха, которое официально завершилось вечером в понедельник".

Аль-Махджуб не прояснил причины отказа ЛНА от дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, обвинив противоборствующую сторону, силы Правительства национального согласия (ПНС), "в неоднократном нарушении перемирия в минувшие несколько дней".

В понедельник США, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Франция заявили о готовности помогать ООН следить за соблюдением перемирия в Ливии и пресекать любые попытки его нарушить. В документе содержится призыв ко "всем сторонам [конфликта] в действительности прекратить боевые действия на всей территории Ливии" на время праздника Ид аль-Адха.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). 4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.