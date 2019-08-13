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СМИ: в Иране показали два новых образца военно-транспортной техники

Речь идет о тактическом бронированном внедорожнике Aras-2 и бронетранспортере Ra'd

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Ирана представило во вторник два новых образца военно-транспортной техники отечественного производства. На церемонии, как сообщает агентство Tasnim, присутствовал министр обороны страны Амир Хатами.

Одной из представленных моделей стал тактический бронированный внедорожник Aras-2. Отмечается, что машина может быть оборудована легким вооружением и обладает высоким крутящим моментом.

Также на церемонии был представлен бронетранспортер Ra'd. Его характеристики не сообщаются.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету Meshkat, дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2 тыс. км.

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