СМИ: Нацбанк Украины подал встречный иск к Коломойскому на $164 млн

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) подал встречный иск к украинскому бизнесмену и бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому на сумму в $164 млн. Об этом во вторник сообщило издание Finbalance.

"НБУ подал встречный иск к Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд гривен ($164 млн по текущему курсу)", - отмечает СМИ, ссылаясь на постановление Северного апелляционного суда от 8 августа.

Ранее экс-владелец Приватбанка подал иск к Нацбанку, в котором просил суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор недействителен, поскольку был заключен на основании "противоправных постановлений правления НБУ".

Как отмечается в материалах суда, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица Центробанка не имели достаточных полномочий для заключения кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка.

Окружной административный суд Киева 18 апреля, рассмотрев иск Коломойского, признал национализацию незаконной. Бизнесмен уже заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.