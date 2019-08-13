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Sky: йеменские мятежники-хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии

При атаке были использованы беспилотники, отмечает Sky News Arabia

ТАСС, 13 августа. Йеменские мятежники-хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах") с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали аэропорт города Абха на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

По его информации, хуситы использовали беспилотники "Касеф-2".

В Саудовской Аравии информацию о нападении пока не подтвердили.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов. Так, 12 июня в результате ракетного обстрела пострадали 26 человек.

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ЙеменСаудовская Аравия
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