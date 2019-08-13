{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский упрощает получение гражданства россиянам, "преследуемым по политическим мотивам"

Президент Украины поручил "безотлагательно разработать проект" соответствующего закона

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами России, которые преследуются за политические убеждения. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, упрощенный порядок также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины".

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира
В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию
Представитель МИД Ирана обратил внимание на проблемы с безопасностью
Читать полностью