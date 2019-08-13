Зеленский упрощает получение гражданства россиянам, "преследуемым по политическим мотивам"

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами России, которые преследуются за политические убеждения. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, упрощенный порядок также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины".