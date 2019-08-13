СМИ: защита устроившего в 2017 году теракт в Нью-Йорке запросила видео с его телефона

ТАСС, 13 августа. Адвокаты обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке в 2017 году уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова добиваются предоставления видео, присланного ему на телефон боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующий запрос защита представила в понедельник в суд в нью-йоркском Манхэттене, передало агентство EFE.

По его данным, адвокаты попросили судью Вернона Бродерика, рассматривающего дело Саипова, дать указание прокуратуре передать записи. Свой запрос они обосновали тем, что содержание видео важно для построения защиты клиента, которому грозит смертная казнь. По данным следствия, в памяти его мобильного телефона были записаны материалы, многие из которых содержали пропаганду ИГ. Их хочет проанализировать защита уроженца Узбекистана.

31 октября 2017 года 30-летний Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из нью-йоркских улиц на берегу реки Гудзон, давя всех, кто попадался ему на пути. Жертвами нападения, названного властями США терактом, стали восемь человек, более 10 пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован.

Обвиняемый своей вины не признает и находится под стражей без возможности выхода под залог. По данным агентства EFE, суд над Саиповым должен начаться в апреле 2020 года. Ранее прокуратура США приняла решение требовать для него наказания в виде смертной казни.