В ООН призвали власти Гонконга проявлять сдержанность в отношении демонстрантов

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Гонконга проявлять сдержанность в отношении демонстрантов, действуя в соответствии с международными стандартами. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

"Управление призывает власти Гонконга действовать сдержанно, обеспечивая, чтобы права тех, кто выражает свои мнения мирно, соблюдались и защищались", - отметил он. В УВКПЧ считают, что реакция служб охраны порядка на возможное насилие должна быть "пропорциональной и соответствовать международным стандартам использования силы", сказал Колвилл.

Как подчеркнул официальный представитель, в его ведомстве получены свидетельства о том, что действия гонконгских служб обеспечения порядка оружия не соответствовали "международным нормам и стандартам". В частности, слезоточивый газ неоднократно распылялся в направлении "заполненных людьми закрытых пространств и прямо на некоторых протестующих, что создавало риск смерти или серьезной травмы". УВКПЧ призвало власти Гонконга "немедленно расследовать эти инциденты" и обеспечить, чтобы службы охраны порядка "соблюдали правила". В случае необходимости следует внести поправки в эти правила "в соответствии с международными стандартами".

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет "осудила любую форму насилия и разрушения собственности и настоятельно призвала всех участников демонстраций выражать свои взгляды мирным способом", отметил Колвилл. Бачелет высказалась за "открытый и инклюзивный диалог, направленный на мирное решение всех вопросов". "Это единственный надежный путь для достижения долгосрочной политической стабильности и общественной безопасности посредством создания путей для участия населения в общественных делах", - считают в УВКПЧ.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Силы правопорядка в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. 40 человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и угрожают новыми крупными акциями протеста, в том числе в аэропорту.