Соцпартия Молдавии предложит блоку Acum подписать новое соглашение о коалиции

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложит проевропейскому блоку Acum подписать новое коалиционное соглашение. Такое решение было принято на заседании руководства соцпартии во вторник.

"Политисполком отметил, что временное соглашение с политическим блоком Acum, подписанное 8 июня 2019 года, большей частью выполнено, и рекомендовал парламентской фракции ПСРМ подписать новое соглашение", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы партии.

Как сообщил ранее лидер фракции ПСРМ Владимир Батрынча, в новом договоре должны быть максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы исключить конфликты между членами коалиции, у которых кардинально противоположные политические взгляды.

Альянс социалистов, которые поддерживают президента страны Игоря Додона, и блока Acum был сформирован в июне с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, возглавлявшего контролировавшую власть в стране Демократическую партию Молдовы. Плахотнюк, которого оппозиция обвиняла в коррупции и узурпации власти, бежал из республики. Новые власти договорились отказаться от взаимных нападок, пока не отстранят от руководящих постов всех его сторонников.