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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

В доме Атамбаева изъяли 24 единицы огнестрельного оружия

Речь идет, в частности, о шести автоматах Калашникова, снайперской винтовке Драгунова, а также о помповом ружье и травматическом пистолете

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Оперативно-следственные группы после задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обнаружили и изъяли в его доме 24 единицы огнестрельного оружия. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете Генпрокуратуры Киргизии.

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"В доме Атамбаева в селе Кой-Таш были обнаружены и изъяты в общей сложности 24 единицы огнестрельного оружия", - отмечается в сообщении. Изъяты были шесть автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, а также охотничьи ружья и карабины, помповое ружье и травматический пистолет.

Как заявил во вторник во время пресс-конференции глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев, в настоящее время в доме бывшего главы государства проводятся экспертизы, в том числе баллистическая. "Это долгий процесс, их результаты будут известны позднее", - уточнил министр.

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КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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