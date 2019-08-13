Запасы обогащенного урана в Иране достигли 360-370 кг

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Иран нарастил запасы обогащенного фторида урана до 360-370 кг. Об этом во вторник заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Мы достигли хорошего темпа обогащения, и сейчас наши запасы превышают 300 кг на 60 или 70 кг", - цитирует Камальванди агентство Tasnim. 300 кг является предельно допустимой нормой обогащенного урана для Тегерана по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он также отметил, что на данный момент Иран достиг уровня 4,05% обогащения урана.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, после того как страна превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана в 300 кг.