Парламент Молдавии требует возбудить уголовные дела против бывших членов правительства

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Комиссия парламента Молдавии, расследующая хищение из банков страны €1 млрд, потребовала возбудить уголовные дела против бывших премьера Юрия Лянкэ, спикера Андриана Канду, главы Национального банка Дорина Дрэгуцану и министра финансов Анатолия Арапу. Как заявил во вторник ее глава Александр Слусарь, соответствующий запрос направлен в Генеральную прокуратуру и МВД.

"Мы требуем начать уголовное дело против Андриана Канду, Юрия Лянкэ, Дорина Дрэгуцану и Анатолия Арапу", - написал он на своей странице в Facebook. По его словам, депутаты требуют проверки законности действий ряда должностных лиц, которые предоставили государственные гарантии для срочных кредитов трем обанкротившимся банкам: "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк".

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году. Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиция проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете, которое подготовило по просьбе властей международное детективное бюро Kroll, говорилось, что деньги выведены через три вышеназванные банка, которые контролировал молдавский бизнесмен Илан Шор.

Однако сам Шор явился с повинной и дал показания против бывшего премьера Владимира Филата. Он сообщил, что дал политику в виде взяток $250 млн, после чего тот был осужден на девять лет тюрьмы. Два года спустя и сам Шор был осужден на 7,5 годам тюрьмы, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и быть избранным депутатом парламента.

По словам Филата, он оказался в тюрьме в связи с борьбой за власть внутри правящей с 2009 года проевропейской коалиции. Он утверждает, что за его арестом стоит бывший партнер по власти, олигарх Владимир Плахотнюк, который после произошедшей в июне нынешнего года смены власти бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера бывшей правящей Демократической партии. Одновременно с ним из страны бежал и Шор, которого объявили в международный розыск.