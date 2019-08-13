МВД Киргизии опровергло информацию о преследовании сторонников Атамбаева

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. МВД Киргизии опровергло сообщения о незаконном преследовании сторонников задержанного в селе Кой-Таш экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном во вторник МВД заявлении.

"Сотрудники органов внутренних дел проводят свою работу только в рамках закона, никаких вымогательств, угроз, преследований не было", - говорится в сообщении министерства. Как отмечается в заявлении, в настоящее время органами внутренних дел "проводятся необходимые следственные мероприятия по событиям 7 и 8 августа".

"Изучаются видео и фотоматериалы, опубликованные в различных информагентствах и социальных сетях", - подчеркивается в сообщении. Оно было опубликовано после того, как известная в Киргизии правозащитник Рита Карасартова распространила информацию о преследовании сотрудниками милиции жителей села Кой-Таш. По ее данным, люди боятся обращаться за медицинской помощью в городские больницы и отказываются от лечения, поскольку опасаются стать фигурантами уголовных дел. Кроме того, в социальных сетях, по информации МВД, стали "распространяться сведения, что якобы в селе хватают всех подряд, вымогают деньги, угрожают".

"Это не соответствуют действительности", - подчеркнули в МВД.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа.