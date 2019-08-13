Власти Гибралтара заявили, что работают снижения напряженности вокруг иранского танкера

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Власти Гибралтара работают над снижением напряженности, возникшей после задержания в начале июля иранского танкера Grace 1. Об этом заявил во вторник представитель заморской территории Великобритании, слова которого приводит агентство Reuters .

"Мы продолжаем работать над деэскалацией ситуации, возникшей после законного задержания Grace 1, - заявил он. При этом представитель Гибралтара пояснил, что нынешний ордер на арест судна истекает 17 августа.

Ранее во вторник заместитель руководителя Организации портов и судоходства Ирана Джалил Ислами заявил о том, что Великобритания заинтересована в освобождении танкера, и в скором времени он может оказаться в международных водах.

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В ответ на это в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

19 июля агентство ИРНА сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны утверждают, что Иран нарушил международное право, задержав это судно в территориальных водах Омана, и уже затем заставил его войти в свои воды.