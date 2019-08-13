Власти Гибралтара заявили, что работают снижения напряженности вокруг иранского танкера

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Власти Гибралтара работают над снижением напряженности, возникшей после задержания в начале июля иранского танкера Grace 1. Об этом заявил во вторник представитель заморской территории Великобритании, слова которого приводит агентство Reuters.
"Мы продолжаем работать над деэскалацией ситуации, возникшей после законного задержания Grace 1, - заявил он. При этом представитель Гибралтара пояснил, что нынешний ордер на арест судна истекает 17 августа.
Ранее во вторник заместитель руководителя Организации портов и судоходства Ирана Джалил Ислами заявил о том, что Великобритания заинтересована в освобождении танкера, и в скором времени он может оказаться в международных водах.
Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В ответ на это в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.
19 июля агентство ИРНА сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны утверждают, что Иран нарушил международное право, задержав это судно в территориальных водах Омана, и уже затем заставил его войти в свои воды.