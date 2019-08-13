Верховный суд Индии не поддержал немедленное снятие ограничений в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Верховный суд Индии не поддержал требование немедленно снять ограничения в Джамму и Кашмире, введенные после решения Нью-Дели об упразднении штата. Как сообщил журнал India Today , соответствующее решение было принято во вторник в ответ на петицию, поданную членом ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Техсином Пунавалой.

Судьи во вторник заявили, что намерены дать правительству время, чтобы добиться нормализации в этой союзной территории. "Нынешняя ситуация в Джамму и Кашмире весьма деликатна, и необходимо дать время для восстановления нормальной обстановки. При этом следует добиваться того, чтобы там не гибли люди", - говорится в ответе Верховного суда.

При этом судьи отметили, что планируют вернуться к рассмотрению этого вопроса через две недели.

В своей петиции Пунавала оспаривал отключение телефонной и мобильной связи и интернета, введение в ряде районов Джамму и Кашмира комендантского часа, а также заключение под стражу ряда местных политических деятелей. По его мнению, эти меры центральных властей противоречат конституции.