Британские ВВС сообщили о вылете истребителей для сопровождения двух российских самолетов

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. ВВС Великобритании сообщили о состоявшемся в понедельник вылете своих истребителей для сопровождения двух российских противолодочных самолетов.

"Тайфуны" королевских ВВС были снова подняты в воздух 12 августа, чтобы сопроводить российские самолеты. Радиолокатор зафиксировал два самолета Ту-142 "Медведь" (в кодификации НАТО Ту-142 именуются как Bear F/J - прим. ТАСС), приближавшихся к воздушному пространству Соединенного Королевства", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице ВВС в Twitter.

В сопровождении Ту-142 принимали участие не только истребители "Тайфун", вылетевшие с базы Лоссимут в Шотландии, но также и поднятый в воздух с аэродрома базы Брайз Нортон в английском графстве Оксфордшир самолет-заправщик Voyager, как в Великобритании принято именовать самолеты Airbus A330 MRTT.

В понедельник Минобороны РФ сообщало о полете двух российских самолетов над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. При этом упоминались не Ту-142, а стратегические ракетоносцы Ту-95МС. В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая Международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.

8 августа Минобороны Соединенного Королевства сообщало о двух случая вылета "Тайфунов" для сопровождения российской авиации.