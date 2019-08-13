В Молдавии изъяли коллекцию монет, которые могут принадлежать бежавшему Плахотнюку

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Молдавские таможенники задержали в аэропорту Кишинева мужчину, попытавшегося вывезти в Стамбул коллекцию старинных золотых монет, которая, как предполагается, принадлежала бежавшему за границу олигарху Владимиру Плахотнюку. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-центра Таможенной службы республики.

"Задержан мужчина при попытке вывезти из Кишинева в Стамбул партию из 12 золотых монет. Речь идет о коллекции монет 1863 - 1935 года выпуска. Предположительно, монеты являются частью коллекции бывшего председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, который находится за рубежом", - отмечается в сообщении.

Конфискованные монеты были показаны ранее в документальном фильме про Плахотнюка, который транслировали на одном из принадлежавшем олигарху молдавских телеканалов. В нем он продемонстрировал свою коллекцию редких книг и монет, среди них десятки золотых монет времен царской России. По словам олигарха, он покупал их на международных аукционах. В Кишиневе не исключают, что Плахотнюк пытается по частям вывезти из Молдавии свою коллекцию, которая насчитывает сотни редких монет.

Тем временем парламент Молдавии принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране, а вице-премьер, глава МВД Андриан Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против олигарха. В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.