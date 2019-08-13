Мэрия Львова потребовала расследовать факт исполнения песни Тимати на стадионе

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Львовская мэрия назвала недопустимым инцидентом и потребовала провести служебное расследование причин появления в эфире на стадионе во время футбольного матча песни российского рэпера Тимати.

"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента ", - говорится в обращении мэрии к исполнительному директору Футбольного клуба "Карпаты" Ростиславу Ящишину, сообщает издание "Новое время".

Издание отмечает, что песня российского рэпера Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps прозвучала на стадионе во время футбольного матча между львовским клубом "Карпаты" и футбольной командой Мариуполя.

Сам Ящишин считает, что за инцидент необходимо извиниться, а затем найти, кто это сделал, потому что такое "не должно пройти безнаказанно".