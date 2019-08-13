Reuters: власти Гибралтара отрицают, что иранский танкер будет освобожден 13 августа

ТАСС, 13 августа. Власти Гибралтара отрицают, что задержанный ими иранский танкер Grace 1 будет освобожден 13 августа. Об этом передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Гибралтара, заморской территории Великобритании на Пиренейском полуострове.

Ранее иранское во вторник агентство FARS со ссылкой на официальных представителей Гибралтара сообщило, что танкер Grace 1 будет освобожден к вечеру вторника. Источник Reuters в правительстве Гибралтара заявил, что это сообщение является неверным.

Во вторник представитель правительства Гибралтара заявил агентству Reuters, что гибралтарские власти работают над снижением напряженности, возникшей после задержания иранского танкера. При этом представитель Гибралтара пояснил, что нынешний ордер на арест судна истекает 17 августа.

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В ответ на это в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.