В Чехии заявили, что атаку на компьютерную сеть МИД организовала иностранная разведка

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. Ответственность за хакерскую атаку на компьютерную сеть МИД Чехии в июне несет разведка одного из иностранных государств. К такому выводу пришли эксперты Национального управления по вопросам кибернетической и информационной безопасности, сообщило во вторник Чешское радио.

Управление предоставило результаты расследования DDoS-атаки парламентскому комитету по вопросам обороны и безопасности. Сенаторы, как отметило радио, призвали правительство усилить национальную кибернетическую безопасность, выделить на эти цели дополнительное финансирование.

Чешское сетевое издание Denik N утверждает, что атаку на компьютерную сеть МИД Чехии провело российское ГРУ.

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова ранее информировала, что по факту кибератаки на МИД заведено уголовное дело. Информацию секретного характера хакерам, по ее словам, похитить не удалось. Они проникли лишь в несколько ящиков электронной почты сотрудников министерства, но не смогли взломать сервер, через который осуществляется служебная переписка.

Чешской полиции и спецслужбам, сказала Клонова, предстоит установить возможность взаимосвязи между этой кибератакой и хакерскими нападениями на МИД в 2016 и 2017 годах. Национальная контрразведка в одном из них обвинила российские спецслужбы.