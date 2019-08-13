Эксперт: ШОС может посодействовать решению разногласий между Индией и Пакистаном

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Разногласия между Индией и Пакистаном могли бы решаться в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое мнение во вторник выразил вице-президент Российского совета по международным делам, член дирекции ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, экс-посол РФ в Индии (2004-2009 гг.), генерал армии Вячеслав Трубников.

"Я считаю, что ШОС является вполне приемлемой площадкой для решения очень многих противоречий, но <...> сила инерции пока что еще сдерживает, наверное, и Индию, и Пакистан, и Китай от более смелых шагов по разрешению тех противоречий, которые накапливались десятилетиями в отношениях между вот этими тремя странами, которые являются членами ШОС", - сказал он во вторник в ходе видеомоста Москва - Дели с участием экспертов.

По мнению доцента Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Бориса Волхонского, формат ШОС "может и должен работать" для урегулирования кризисных ситуаций между участниками организации. "Есть надежда, что все-таки заработает", - отметил он в ходе дискуссии.

В свою очередь, сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов выразил сомнения, что площадка ШОС, как и другие форматы, в ближайшее время помогут преодолеть "базовое недоверие" между Исламабадом и Нью-Дели, а также Пекином. "Проблема не в том, что у Индии, Китая и Пакистана нет площадки для обсуждения этих вопросов, они отлично это обсуждают на двусторонних площадках. Проблема просто в отсутствии доверия друг к другу, и вот это главная проблема, которую как-то необходимо решить", - подчеркнул аналитик.

Говоря о позиции России по вопросу разногласий между Исламабадом и Нью-Дели, связанных со штатом Джамму и Кашмир, экс-посол Индии в РФ (2004-2007 гг.), бывший замглавы МИД (2002-2003 гг.) Канвал Сибал подчеркнул, что индийская сторона благодарна РФ за "четкие заявления" по этому вопросу. "Это, конечно, будет способствовать повышению уровня доверия в наших отношениях", - добавил он.

Проблема штата Джамму и Кашмир

Отношения Индии и Пакистана вновь обострились из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение. 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Индией.