Глава МИД Сербии обсудил с российским послом ситуацию в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Ситуация в Косове и Метохии, а также взаимодействие Москвы и Белграда на международной арене стали основными темами встречи первого вице-премьера, главы МИД Сербии Ивицы Дачича с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Сербии.

"На сегодняшней встрече были рассмотрены темы особого значения, такие как вопрос Косова и Метохии, сотрудничество в международных организациях и перспективы дальнейшего всестороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Собеседники были удовлетворены динамикой встреч на высшем уровне между двумя странами и успешным сотрудничеством в международных организациях.