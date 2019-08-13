Генсек ШОС назвал формат "каспийской пятерки" надежным многосторонним механизмом

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Формат "каспийской пятерки" зарекомендовал себя как надежный многосторонний механизм, работа которого основана на принципах равноправия, уважения интересов и взаимовыгодного сотрудничества сторон. Об этом на полях первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

"Сегодня с большой уверенностью можно отметить, что формат "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения - прим. ТАСС) зарекомендовал себя в качестве надежного многостороннего механизма, формирующего свою деятельность на принципах равноправия и учета интересов, уважения и взаимовыгодного сотрудничества, укрепления вековых традиций добрососедства и партнерства", - сказал Норов, его слова во вторник приводит сайт ШОС.

Как сказал генсек, "цели и задачи прикаспийского формата и Шанхайской организации сотрудничества во многом совпадают". Он также указал на то, что "четыре прикаспийских государства являются членами семьи ШОС, что является хорошим посылом для взаимовыгодного сотрудничества между двумя объединениями".

"Однозначно, сегодня прикаспийский формат становится одним из ключевых участников геополитических и геоэкономических процессов, здесь формируется транспортно-транзитный узел не только регионального и глобального уровня, охватывающий морские, сухопутные и энергетические маршруты", - продолжил Норов. Он также указал на то, что "подписанное в прошлом году соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта способствует формированию общей интегрированной инфраструктуры".

Развитие транспортной инфраструктуры

Генсек ШОС призвал страны Каспия к сотрудничеству в развитии транспортной инфраструктуры, в частности железных дорог.

"С учетом активного роста электронной торговли на региональном и глобальном уровне многократно возрастает необходимость ускоренной доставки грузов потребителям, прежде всего железнодорожным транспортом", - сказал Норов.

"В этих условиях для увеличения железнодорожных перевозок странам - членам ШОС и Каспийского бассейна необходимо решать ряд существующих вопросов, - продолжил генсек. - Прежде всего, необходимо ускорить строительство железной дороги "Узбекистан - Киргизия - Китай", о котором заявили на саммите ШОС в Бишкеке в июне этого года главы Киргизии и Узбекистана". По словам Норова, "в перспективе эта железная дорога может стать одним из важных звеньев транспортной сети ШОС".

Генеральный секретарь указал на то, что "в процесс формирования региональных транспортных магистралей важно вовлекать Афганистан". По словам Норова, "это послужит еще одним фактором для стабилизации ситуации в этой стране".

"Одновременно следует концентрировать совместные усилия на развитии инфраструктуры логистических центров, стыкующих различные виды транспорта, модернизации существующих сетей и транспортных объектов, ускорении процессов гармонизации и унификации стандартов в сфере транспорта, а также фитосанитарных правил", - отметил Норов. По его словам, эти меры в сочетании с устранением различных барьеров "будут способствовать экономическому и социальному прогрессу народов государств - членов ШОС и стран Каспийского региона".

Новость обновлена (16:46 мск) - добавлена информация о призыве к развитию транспортной инфраструктуры