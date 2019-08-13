США внесли в черный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в свой черный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Соответствующее уведомление размещено во вторник на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

С точки зрения Вашингтона, организация действует вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Как отмечается в документе, решение ввести ограничения было принято, "поскольку КНИРТИ является дочерней компанией, над которой имеет контроль находящийся под санкциями российский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), а также сама фигурирует в санкционном списке министерства финансов". Для организации теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.