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Санкции в отношении России

США внесли в черный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт

Для организации теперь будет действовать "презумпция" отказа на экспорт американской продукции двойного назначения
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© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в свой черный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Соответствующее уведомление размещено во вторник на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

С точки зрения Вашингтона, организация действует вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Как отмечается в документе, решение ввести ограничения было принято, "поскольку КНИРТИ является дочерней компанией, над которой имеет контроль находящийся под санкциями российский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), а также сама фигурирует в санкционном списке министерства финансов". Для организации теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.

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